Медведев заявил, что США никогда не отменят санкции против России

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе общения в прямом эфире с пользователями социальной сети «ВКонтакте» заявил, что Соединённые Штаты никогда не отменят санкции против России.

«Я могу прямо ответить: никогда они не отменят санкции в отношении России, потому что вся их политика, за последние 100 лет во всяком случае, была построена на бесконечном применении санкций в отношении нашей страны, как бы она ни называлась», — цитирует РИА Новости Медведева.

13 февраля сообщалось, что американские сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях в отношении России, в частности в связи с инцидентом в Керченском проливе. Документ предусматривает введение мер в отношении судостроительного сектора и государственных энергетических проектов.

Позднее Медведев заявил, что новый пакет американских санкций — это очередная «шизоидная история».

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН прокомментировал подготовленный американскими сенаторами законопроект о новых санкциях в отношении России.