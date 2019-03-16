NI: Россия побеждает в санкционной войне

Профессор политологии из Университета содружества Вирджинии в США Джуди Твигг в материале для издания The National Interest заявила, что Россия выигрывает в санкционной войне.

Как она указала в своей статье, введённые против России экономические ограничения и принятые российской стороной контрсанкции привели к росту отдельных отраслей экономики страны. В качестве примера она приводит российский сельскохозяйственный сектор.

«Многие инвесторы, которые ранее не проявляли никакого интереса к сельскому хозяйству, внезапно заинтересовались этой темой», — отмечает она.

По её словам, ситуация сложилась таким образом, что некоторые производители предложили даже расширить российские продовольственные контрсанкции, чтобы ограничить ввоз ещё не указанной в чёрном списке европейской продукции.

В итоге России удалось не только нарастить объёмы производства ряда продуктов, но и значительно расширить свой экспорт в данной сфере.

Вместе с этим автор признаёт, что есть и сложности. Так, например, она отметила, что Россия хоть и справляется с санкциями в пищевой отрасли, но вот успехи в ряде других секторов экономики всё ещё относительно малы.

Также она добавляет, что есть проблемы и в пищевой промышленности. В частности, российскому бизнесу так и не удалось достичь швейцарского, французского и итальянского уровня качества сыров, производство многих из которых занимает большое количество времени и требует больших объёмов сырого молока. Однако Твигг отмечает, что перспективы для разрешения данной ситуации есть.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо разработать особые меры для развития в стране отрасли микроэлектроники.