МВД: некоторые страны используют экстремизм как инструмент геополитики

Некоторые государства используют экстремизм для экономического влияния — особенно на богатые ресурсами страны, заявил начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Олег Ильиных.

«Отдельными государствами экстремизм используется как инструмент геополитики в сфере экономического влияния. Недаром волна «цветных революций» под разными названиями прокатилась прежде всего по странам, имеющим природные и энергетические ресурсы», — цитирует его РИА Новости.

Ильиных добавил, что поддержка рядом государств деятельности вооружённых группировок на территории Сирии также вызывает недоумение.

«Практика заигрывания с радикальной идеологией и двойные стандарты (например, в деятельности «Белых касок») неприемлемы в борьбе с экстремизмом и повлекут разрушительные последствия», — подчеркнул он.

Ранее Ильиных заявил, что террористы из «Исламского государства»* после поражения в Сирии и Ираке смещают интересы на территории Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Армении.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.