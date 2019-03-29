В Норвегии заявили, что в случае ЧП будут вынуждены обращаться к России за помощью
- Reuters
Об этом пишет Klassekampen со ссылкой на главу комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций провинции Финнмарк Ронни Шелдерупа.
По его словам, Норвегия «сильно зависит от иностранной помощи», о чём свидетельствует недавняя авария с круизным лайнером Viking Sky, пассажиров которого пришлось эвакуировать.
При этом в случае ЧП Финнмарк «будет нуждаться в помощи вертолётов извне», особенно из России, так как российские вертолёты располагаются в том числе на Кольском полуострове.
«Норвегия заключила соглашения о спасении с соседними странами. Если на севере случится крупная авария, ключевую роль сыграют вертолёты и другая спасательная техника из России», — пишет газета.
Ранее сообщалось, что у берегов Норвегии терпит бедствие лайнер Viking Sky с 1373 пассажирами. Позднее судно доставили в порт Молде. Причиной отказа двигателей лайнера стал низкий уровень масла.
Пятый канал опубликовал видео с места ЧП в море.