Консульство России в Шанхае оказывает помощь госпитализированной модели

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Генеральное консульство России в Шанхае следит за ситуацией с госпитализированной в одну из клиник города российской моделью Алисой Митровой и оказывает ей помощь в рамках своих полномочий.

«Консульство отреагировало на это — связались с родственниками, поддерживали контакты с ней, посещали её в больнице», — сообщил РИА Новости пресс-атташе генконсульства Сергей Смольников.

Он уточнил, что с ними связалась подруга модели.

По имеющейся у генконсульства информации, девушка находится в сознании, её состояние улучшилось.

Ранее «Российская газета» сообщила, что 21-летнюю модель из России госпитализировали в Шанхае с бактериальным менингитом.

Отмечается, что девушка находилась в Китае с рабочим визитом и оформила минимальную медицинскую страховку.

В больнице Митровой был выставлен счёт на 35 тыс. юаней (более 336 тыс. рублей), который девушка не может оплатить.

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