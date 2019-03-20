Названы самые популярные у российских туристов страны

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В число самых посещаемых российскими туристами стран вошли Турция, Абхазия, Финляндия, Казахстан и Украина. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные аналитического агентства «ТурСтат».
Названы самые популярные у российских туристов страны
  • globallookpress.com
  • © Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com

Отмечается, что агентство проанализировало статистику выездов из России за границу в 2018 году. 

В Турцию россияне совершили 5,7 млн поездок, в Абхазию — 4,5 млн, а в Финляндию — 3,3 млн. В Казахстан российскими гражданами было совершено почти 3 млн поездок, а на Украину — почти 2,3 млн.

Также россияне активно посещали Китай (более 2 млн поездок), Эстонию (1,8 млн), Германию (1,3 млн), Грузию (1,2 млн) и Таиланд (1,17 млн).

По данным агенства, за год туристический поток в Турцию увеличился на 27%, что является лучшим показателем. 

Ранее Newinform со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России сообщало, что российский турпоток во Вьетнам вырос на 4% в первые два месяца 2019 года.

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