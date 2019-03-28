Эксперт прокомментировал сообщение о направлении группы кораблей НАТО в Чёрное море

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Военный эксперт Александр Хроленко в беседе с РИА Новости Крым прокомментировал сообщение о направлении группы кораблей НАТО в Чёрное море.
Эксперт прокомментировал сообщение о направлении группы кораблей НАТО в Чёрное море
  • Reuters

По мнению Хроленко, это призвано продемонстрировать поддержку Западом на выборах президента Украины действующего главу страны Петра Порошенко.

Как считает эксперт, только так можно объяснить «такую разношёрстную компанию, которая обещает очень осторожно за три дня дойти до Одессы, явно не посягая на территориальные воды России вблизи Крымского полуострова».

Хроленко выразил мнение, что этим жестом доброй воли миссия группы кораблей НАТО и закончится.

Ранее четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с ФАН оценил намерение Грузии и НАТО провести мероприятия по обеспечению безопасности Чёрного моря.

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