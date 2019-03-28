Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг брексита
- Reuters
«Ситуацию вокруг брексита нормальной назвать нельзя. Есть два альтернативных варианта», — заявил эксперт.
По словам Гусева, согласно первому варианту Британия, как и было решено, выйдет из Евросоюза, а согласно второму — состоится новый референдум.
«Но для этого требуется время, которого у британцев нет», — отметил политолог.
Он считает, что будет введён определённый мораторий, чтобы в стране определились, состоится ли выход из ЕС.
Ранее сообщалось, что против выхода Британии из ЕС без соглашения 12 апреля высказались 400 депутатов, за — 160.
Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН оценил перспективы Терезы Мэй на посту премьера.