Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг брексита

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Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение о том, что британские парламентарии не поддержали в полной мере ни один из вариантов дальнейших действий, касающихся выхода страны из состава Европейского союза.
Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг брексита
  • Reuters

«Ситуацию вокруг брексита нормальной назвать нельзя. Есть два альтернативных варианта», — заявил эксперт.

По словам Гусева, согласно первому варианту Британия, как и было решено, выйдет из Евросоюза, а согласно второму — состоится новый референдум.

«Но для этого требуется время, которого у британцев нет», — отметил политолог.

Он считает, что будет введён определённый мораторий, чтобы в стране определились, состоится ли выход из ЕС.

Ранее сообщалось, что против выхода Британии из ЕС без соглашения 12 апреля высказались 400 депутатов, за — 160.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН оценил перспективы Терезы Мэй на посту премьера.

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