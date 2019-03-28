Британские депутаты выступили против выхода страны из ЕС без соглашения

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Британские парламентарии не поддержали в полной мере ни один из вариантов дальнейших действий, касающихся выхода страны из состава Европейского союза.

Отмечается, что против выхода Британии из ЕС без соглашения 12 апреля высказались 400 депутатов, за — 160, передаёт SkyNews.

Кроме того, за инициативу вынести соглашение с Евросоюзом на всенародное голосование выступили 268 парламентариев, против — 295.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности уйти в отставку, если парламент поддержит сделку с Евросоюзом об условиях брексита, которую она предлагает.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН оценил перспективы Мэй на посту премьера.

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