Эксперт оценил позицию британских депутатов по брекситу

Кандидат политических наук, доцент СПбГУ Филипп Ханин в беседе с ФАН оценил сообщение о том, что британские парламентарии не поддержали в полной мере ни один из вариантов дальнейших действий, касающихся выхода страны из состава Европейского союза.

«Все негативные политические риски ЕС принял на себя, когда выяснил, что в принципе возможен выход, который изначально не был прописан ни в одном из соглашений о европейской интеграции», — заявил эксперт.

По его словам, то, что этот выход происходит так болезненно, наоборот, укрепляет Евросоюз как политический институт с точки зрения имиджа и перспектив.

Ханин считает, что события в британском парламенте представляют собой не поиск вариантов выхода из ЕС, а, по сути, борьбу за пост премьер-министра.

14 марта исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал результаты голосования в британском парламенте по вопросу о выходе страны из ЕС без соглашения.