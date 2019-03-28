Эксперт оценил решение британских депутатов выступить против выхода из ЕС без соглашения

Политолог, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил решение британских депутатов выступить против выхода страны из Евросоюза без соглашения.

«Несмотря на то, что британские парламентарии отказались поддерживать вариант выхода страны из Евросоюза без договора, всё больше шансов, что именно так и получится», — заявил он.

По словам эксперта, с точки зрения сторонников жёсткого брексита, такой подход не самый плохой, поскольку эти правила, по их мнению, не хуже, чем то, что предлагает ЕС.

Кроме того, Бышок отметил, что популярность премьер-министра Терезы Мэй падает.

«Тот факт, что она по-прежнему остаётся у руля, говорит о том, что многие хотят стать премьер-министром Великобритании, но никто не хочет стать руководителем Великобритании в такой сложный период», — пояснил он.

Как добавил эксперт, Мэй останется у власти, пока форма брексита под вопросом.

Ранее политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН оценил перспективы Мэй на посту премьера.