Эксперт оценил решение британских депутатов выступить против выхода из ЕС без соглашения
- РИА Новости
«Несмотря на то, что британские парламентарии отказались поддерживать вариант выхода страны из Евросоюза без договора, всё больше шансов, что именно так и получится», — заявил он.
По словам эксперта, с точки зрения сторонников жёсткого брексита, такой подход не самый плохой, поскольку эти правила, по их мнению, не хуже, чем то, что предлагает ЕС.
Кроме того, Бышок отметил, что популярность премьер-министра Терезы Мэй падает.
«Тот факт, что она по-прежнему остаётся у руля, говорит о том, что многие хотят стать премьер-министром Великобритании, но никто не хочет стать руководителем Великобритании в такой сложный период», — пояснил он.
Как добавил эксперт, Мэй останется у власти, пока форма брексита под вопросом.
Ранее политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН оценил перспективы Мэй на посту премьера.