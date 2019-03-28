Эксперт оценил решение британских депутатов выступить против выхода из ЕС без соглашения

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Политолог, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил решение британских депутатов выступить против выхода страны из Евросоюза без соглашения.
Эксперт оценил решение британских депутатов выступить против выхода из ЕС без соглашения
  • РИА Новости

«Несмотря на то, что британские парламентарии отказались поддерживать вариант выхода страны из Евросоюза без договора, всё больше шансов, что именно так и получится», — заявил он.

По словам эксперта, с точки зрения сторонников жёсткого брексита, такой подход не самый плохой, поскольку эти правила, по их мнению, не хуже, чем то, что предлагает ЕС.

Кроме того, Бышок отметил, что популярность премьер-министра Терезы Мэй падает.

«Тот факт, что она по-прежнему остаётся у руля, говорит о том, что многие хотят стать премьер-министром Великобритании, но никто не хочет стать руководителем Великобритании в такой сложный период», — пояснил он.

Как добавил эксперт, Мэй останется у власти, пока форма брексита под вопросом.

Ранее политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН оценил перспективы Мэй на посту премьера.

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