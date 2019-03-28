В Госдуме оценили заявление о необходимости модернизации ядерных сил США

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление помощника замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвида Трахтенберга о том, что Соединённым Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в условиях укрепления ядерных потенциалов России и Китая.
В Госдуме оценили заявление о необходимости модернизации ядерных сил США
  • ©duma.gov.ru

«В США очень сильное военное лобби, и, как известно, представители американского ВПК активно поддерживали Трампа на выборах, поэтому вполне естественно, что они хотят сейчас отбить те вложения, которые делали в избирательную кампанию, за счёт увеличения оборонных заказов, в том числе на разработку перспективных вооружений. Для этого они используют «угрозу» (которую сами выдумали) со стороны России и Китая», — пояснил Морозов.

Он добавил, что на такое заявление стоит реагировать сдержанно.

«Поскольку никакой фактической угрозы нет. Американцы, как всегда, используют политическую обстановку и напряжённость в мире, которую сами создают, для личного обогащения и извлечения прибыли», — заключил депутат.

Ранее в Пентагоне заявили о необходимости модернизировать ядерные силы США.

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