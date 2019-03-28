В Госдуме оценили заявление о необходимости модернизации ядерных сил США
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«В США очень сильное военное лобби, и, как известно, представители американского ВПК активно поддерживали Трампа на выборах, поэтому вполне естественно, что они хотят сейчас отбить те вложения, которые делали в избирательную кампанию, за счёт увеличения оборонных заказов, в том числе на разработку перспективных вооружений. Для этого они используют «угрозу» (которую сами выдумали) со стороны России и Китая», — пояснил Морозов.
Он добавил, что на такое заявление стоит реагировать сдержанно.
«Поскольку никакой фактической угрозы нет. Американцы, как всегда, используют политическую обстановку и напряжённость в мире, которую сами создают, для личного обогащения и извлечения прибыли», — заключил депутат.
Ранее в Пентагоне заявили о необходимости модернизировать ядерные силы США.