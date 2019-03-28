В МИД России назвали темы встречи Лаврова и Чавушоглу в Анталье
- РИА Новости
Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве России, основными станут «вопросы политического урегулирования в Сирии путём совместной ликвидации оставшихся «на земле» террористических элементов, а также налаживания всеобъемлющего национального диалога на основе общепризнанных принципов международного права, прежде всего резолюции 2254 СБ ООН».
«В частности, предметом обсуждения станет ход размежевания террористов от «умеренной» части оппозиции в зоне деэскалации в Идлибе», — говорится в заявлении.
Отмечается, что министры также обсудят возможности для скорейшего запуска работы конституционного комитета.
«На повестке дня будут также вопросы наращивания гуманитарного содействия сирийскому народу, создания условий для восстановления разрушенной инфраструктуры и возвращения в страну беженцев», — добавили в МИД.
Ранее Чавушоглу заявил, что Россия и Турция начали переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам.
По его словам, 28 марта, когда Лавров прибудет в Анталью, они смогут обсудить этот вопрос.