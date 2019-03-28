В МИД России назвали темы встречи Лаврова и Чавушоглу в Анталье

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Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудят вопросы политического урегулирования конфликта в САР и запуск работы конституционного комитета.
В МИД России назвали темы встречи Лаврова и Чавушоглу в Анталье
  • РИА Новости

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве России, основными станут «вопросы политического урегулирования в Сирии путём совместной ликвидации оставшихся «на земле» террористических элементов, а также налаживания всеобъемлющего национального диалога на основе общепризнанных принципов международного права, прежде всего резолюции 2254 СБ ООН».

«В частности, предметом обсуждения станет ход размежевания террористов от «умеренной» части оппозиции в зоне деэскалации в Идлибе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что министры также обсудят возможности для скорейшего запуска работы конституционного комитета.

«На повестке дня будут также вопросы наращивания гуманитарного содействия сирийскому народу, создания условий для восстановления разрушенной инфраструктуры и возвращения в страну беженцев», — добавили в МИД.

Ранее Чавушоглу заявил, что Россия и Турция начали переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам.

По его словам, 28 марта, когда Лавров прибудет в Анталью, они смогут обсудить этот вопрос.

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