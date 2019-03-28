Министр обороны Венесуэлы планирует посетить Москву в конце апреля

Министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес планирует посетить Россию в конце апреля для участия в Московской конференции по безопасности.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэля Торреальба Переса.

Московская конференция по международной безопасности состоится 23—25 апреля 2019 года.

Также Перес отметил, что Венесуэла открыта к заключению новых контрактов в сфере военно-технического сотрудничества с Россией.

Кроме того, он добавил, что российские военные специалисты из России находятся в Венесуэле для развития военно-технического сотрудничества и речь не идёт о военном присутствии России в стране.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что присутствие российских военных специалистов в Венесуэле осуществляется в рамках нормальных отношений с законным правительством этой страны.