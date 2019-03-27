Власти Франции намерены запретить «жёлтым жилетам» проводить акцию на Елисейских Полях
- Reuters
«Заявка на проведение манифестации на Елисейских Полях в следующую субботу — это провокация к новому проявлению насилия. Я дал очень чёткие инструкции префекту полиции, чтобы запретить её», — написал министр в Twitter.
Ранее стало известно, что акции протеста «жёлтых жилетов» во Франции нанесли ущерб на сумму около €200 млн.
В субботу, 23 марта, во Франции прошла 19-я национальная акция протеста «жёлтых жилетов».
Вместе с тем 23 марта власти некоторых городов запретили проводить какие-либо общественные мероприятия в центральных районах, в том числе на Елисейских Полях в Париже.
Подробнее — в материале RT.