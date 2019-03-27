Власти Франции намерены запретить «жёлтым жилетам» проводить акцию на Елисейских Полях

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Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер дал распоряжение запретить проведение запланированной на 30 марта акции протеста движения «жёлтых жилетов»на Елисейских Полях.
Власти Франции намерены запретить «жёлтым жилетам» проводить акцию на Елисейских Полях
  • Reuters

«Заявка на проведение манифестации на Елисейских Полях в следующую субботу — это провокация к новому проявлению насилия. Я дал очень чёткие инструкции префекту полиции, чтобы запретить её», — написал министр в Twitter.

Ранее стало известно, что акции протеста «жёлтых жилетов» во Франции нанесли ущерб на сумму около €200 млн.

В субботу, 23 марта, во Франции прошла 19-я национальная акция протеста «жёлтых жилетов».

Вместе с тем 23 марта власти некоторых городов запретили проводить какие-либо общественные мероприятия в центральных районах, в том числе на Елисейских Полях в Париже.

Подробнее — в материале RT.

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