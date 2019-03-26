Во Франции оценили ущерб от акций протеста «жёлтых жилетов»

Акции протеста «жёлтых жилетов» во Франции нанесли ущерб на сумму около €200 млн. Об этом сообщает FranceInfo со ссылкой на Французскую федерацию страхования.

Как отмечается в заявлении, большая часть этой суммы — €175 млн — пошла на компенсацию материального ущерба предприятиям, в частности, за разграбленную продукцию, а также на компенсацию финансовых потерь от закрытия магазинов во время манифестаций.

При этом ещё €25 млн предназначены для выплат в качестве компенсаций владельцам автомобилей и жилых зданий.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон потребовал разработать меры, чтобы беспорядки, сопровождавшие акцию «жёлтых жилетов» 16 марта, не повторялись.

Кроме того, французский премьер Эдуард Филипп заявил, что меры правительства по предотвращению беспорядков в Париже оказались недостаточными.