В Вене задержали подозреваемого в попытках организации терактов в Германии

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В Вене задержали 42-летнего выходца из Ирака, который, по версии следствия, дважды попытался совершить теракты на скоростных железнодорожных трассах в Германии.
В Вене задержали подозреваемого в попытках организации терактов в Германии
  • РИА Новости

Как сообщает Deutsche Welle, 7 октября 2018 года подозреваемый натянул стальной трос над рельсами у города Аллерсберг в Баварии на скоростной железнодорожной трассе Нюрнберг — Мюнхен. В результате столкновения поезда ICE с препятствием никто не пострадал. На вокзале в Мюнхене были установлены незначительные повреждения состава.

Следователи обнаружили на рельсах в Аллерсберге фрагменты деревянных и металлических деталей, а также части стального троса.

В конце декабря аналогичный инцидент произошёл в Берлине.

По версии следствия, задержанный подозреваемый является сторонником ИГ*.

Ранее сообщалось, что в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии задержаны 11 подозреваемых в подготовке теракта.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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