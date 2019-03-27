Совбез ООН проведёт заседание по Голанам 27 марта

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Постпред Франции при ООН Франсуа Делатр сообщил, что заседание Совета Безопасности ООН по поводу решения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами состоится в среду, 27 марта, в 23:00 мск.
Совбез ООН проведёт заседание по Голанам 27 марта
  • © Juergen Schwenkenbecher/picture alliance
  • globallookpress.com

«К нам обратилось постпредство Сирии с запросом на проведение внеочередного заседания... Наше предложение — провести его сегодня в открытом режиме вместо планировавшихся ранее закрытых консультаций», — цитирует ТАСС Делатра.

25 марта американский лидер Дональд Трамп подписал документ о признании Голанских высот территорией Израиля.

Позднее официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что статус Голанских высот остаётся неизменным, несмотря на признание Соединёнными Штатами суверенитета Израиля над этим регионом.

Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал решение Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

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