Эксперт оценил перспективы Мэй на посту премьера Британии

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Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН оценил перспективы Терезы Мэй на посту премьер-министра Великобритании.
Эксперт оценил перспективы Мэй на посту премьера Британии
  • Reuters

«Мэй вряд ли уйдёт в отставку до 12 апреля. Сроки Евросоюз для Великобритании определил: 12 апреля — дата выхода, если не будет голосования по соглашению, и 22 мая — если оно всё-таки состоится», — заявил эксперт.

По его словам, очевидно, что если до 12 апреля кабмин так и не проголосует за план по брекситу, Европа будет считать, что Британия уже вышла из ЕС.

Как отметил Брутер, Мэй останется признать этот факт и уйти в отставку.

Ранее сообщалось, что британские депутаты проголосовали за большую роль парламента в процессе брексита.

14 марта исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал результаты голосования британского парламента по вопросу о выходе страны из ЕС без соглашения.

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