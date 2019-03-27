В Совфеде прокомментировали позицию США по статусу Голанских высот
- Reuters
«Решение США не изменить, несмотря на то что практически все постоянные члены Совбеза ООН выразили свое несогласие с американской позицией по Голанским высотам», — заявил он.
По словам Морозова, официальная позиция Вашингтона совершенно ясна, и Трамп будет её придерживаться.
Со своей стороны, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе, бывший заместитель Генсека ООН, в беседе с НСН отметил, что США в одиночку выступили против всего мира, поддержав своего союзника — Израиль.
«Это даже не столько внешнеполитический шаг, сколько внутриполитический, с учётом того что Трамп, как он говорит, собирается идти на второй срок. А то, что союзники европейские возражают, ему всё равно», — считает он.
Ранее сообщалось, что Сирия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Голанских высот.