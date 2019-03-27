Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130

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Россия заключила контракты на поставку около 100 самолётов Як-130, сообщил во время выставки на малайзийском острове Лангкави представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«Як-130 пользуется большой популярностью за рубежом. На сегодня законтрактовано порядка 100 самолётов Як-130», — сказал он в ходе презентации машины на LIMA 2019. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Рубана, в мире эксплуатируется более 160 подобных самолётов, а первый экспортный контракт был заключён в 2011 году.

В январе сообщалось, что Россия поставила Лаосу четыре учебно-боевых самолёта Як-130.

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