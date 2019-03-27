Трамп встретится со Столтенбергом в Белом доме 2 апреля

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведут 2 апреля встречу в Белом доме.

Об этом сообщает пресс-служба администрации США.

«В честь 70-летия НАТО президент и генсек подчеркнут важность альянса, который является опорой международной безопасности и стабильности. Президент и генсек проведут личную встречу, за которой последует встреча в расширенном составе», — указывается в заявлении.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонные переговоры по поводу министерской встречи альянса.