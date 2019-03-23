Помпео провёл переговоры со Столтенбергом

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Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонные переговоры по поводу министерской встречи альянса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдеп.

«Они обсудили планы встречи министров иностранных дел стран НАТО 3-4 апреля в Вашингтоне, на которой союзники отметят 70-летие со дня основания НАТО и подведут итоги усилий альянса по решению всего спектра проблем, стоящих перед ним», — указывается в заявлении.

Уточняется, что Помпео и Столтенберг также обсудили готовящееся выступление генсека на совместном заседании конгресса США.

Ранее палата представителей Соединённых Штатов приняла закон, который «запрещает президенту США Дональду Трампу выход из НАТО». 

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин прокомментировал в беседе с НСН данное решение.

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