Отец Бутиной рассказал, чем занимается его дочь в тюрьме

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Валерий Бутин, отец арестованной в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной, рассказал, чем занимается его дочь в тюрьме.

Как он заявил «Известиям», Мария старается максимально занять себя различными делами, чтобы не впасть в депрессию.

«Чтобы не впасть в депрессию, Маша активно занимается спортом. Когда разрешают посещать спортзал, она ходит на беговую дорожку. Кроме того, она много читает, так как нашла несколько произведений российских классиков в местной библиотеке», — сказал он.

По его словам, Мария также помогает одной заключённой с изучением математики, чтобы она смогла успешно сдать все тесты для получения среднего образования.

Ранее отец Бутиной заявил о проблемах с весом у дочери из-за стресса.

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