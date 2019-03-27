В Мексике произошёл взрыв в мастерских по производству пиротехники

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В мексиканском городе Чимальуакан взорвались две мастерские по производству пиротехники.

Об этом сообщает El Universal.

В настоящий момент нет официальных данных о раненых или погибших. 

Уточняется, что на место происшествия уже прибывают спасатели и врачи.

Как указывает издание, пламя и дым поднимаются на десятки метров.

26 июня 2018 года в Мексике в городе Тультепек произошёл взрыв на складе с пиротехникой, погибли по меньшей мере два человека.

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