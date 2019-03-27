В Мексике произошёл взрыв в мастерских по производству пиротехники
Об этом сообщает El Universal.
В настоящий момент нет официальных данных о раненых или погибших.
Уточняется, что на место происшествия уже прибывают спасатели и врачи.
Как указывает издание, пламя и дым поднимаются на десятки метров.
#ÚltimaHora. Reportan explosión de pirotecnia en Chimalhuacán.— Metrópoli (@Univ_Metropoli) 26 марта 2019 г.
En breve más información. Video Especial pic.twitter.com/TN9SHZbB6y
#ÚltimaHora. Reportan explosión de pirotecnia en Chimalhuacán. pic.twitter.com/K0rVHVuviu— Metrópoli (@Univ_Metropoli) 26 марта 2019 г.
26 июня 2018 года в Мексике в городе Тультепек произошёл взрыв на складе с пиротехникой, погибли по меньшей мере два человека.