В Мексике при взрыве на складе пиротехники погибли два человека
В Мексике в городе Тультепек произошёл взрыв на складе с пиротехникой, в результате произошедшего погибли по меньшей мере два человека.
Об этом сообщает портал Puebla en Linea.
По предварительным данным, ещё шесть человек получили травмы.
К месту происшествия прибыли экстренные службы. Район, где произошло ЧП, был оцеплён.
В феврале в Мексике произошёл взрыв в казино.
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