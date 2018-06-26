В Мексике при взрыве на складе пиротехники погибли два человека

В Мексике в городе Тультепек произошёл взрыв на складе с пиротехникой, в результате произошедшего погибли по меньшей мере два человека.

Об этом сообщает портал Puebla en Linea. По предварительным данным, ещё шесть человек получили травмы. К месту происшествия прибыли экстренные службы. Район, где произошло ЧП, был оцеплён. В феврале в Мексике произошёл взрыв в казино.