В Мексике при взрыве на складе пиротехники погибли два человека

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В Мексике в городе Тультепек произошёл взрыв на складе с пиротехникой, в результате произошедшего погибли по меньшей мере два человека.

Об этом сообщает портал Puebla en Linea.

По предварительным данным, ещё шесть человек получили травмы.

К месту происшествия прибыли экстренные службы. Район, где произошло ЧП, был оцеплён.

В феврале в Мексике произошёл взрыв в казино.

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