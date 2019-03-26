Суд выдал ордер на арест подозреваемых в нападении на дипмиссию КНДР в Мадриде

Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство Северной Кореи в Мадриде.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы инстанции.

«Выданы два международных ордера на арест, в том числе лидера группировки», — уточнил он.

Отмечается, что в заключении указаны имена семи из десяти нападавших.

Им предъявлены обвинения, в частности, в незаконном задержании, грабеже с применением насилия и запугивания.

22 февраля группа из десяти человек напала на посольство КНДР в Мадриде.