Суд выдал ордер на арест подозреваемых в нападении на дипмиссию КНДР в Мадриде

Короткая ссылка
Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство Северной Кореи в Мадриде.
Суд выдал ордер на арест подозреваемых в нападении на дипмиссию КНДР в Мадриде
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы инстанции.

«Выданы два международных ордера на арест, в том числе лидера группировки», — уточнил он.

Отмечается, что в заключении указаны имена семи из десяти нападавших.

Им предъявлены обвинения, в частности, в незаконном задержании, грабеже с применением насилия и запугивания.

22 февраля группа из десяти человек напала на посольство КНДР в Мадриде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить