Суд выдал ордер на арест подозреваемых в нападении на дипмиссию КНДР в Мадриде
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы инстанции.
«Выданы два международных ордера на арест, в том числе лидера группировки», — уточнил он.
Отмечается, что в заключении указаны имена семи из десяти нападавших.
Им предъявлены обвинения, в частности, в незаконном задержании, грабеже с применением насилия и запугивания.
22 февраля группа из десяти человек напала на посольство КНДР в Мадриде.