В Госдепе заявили о непричастности США к атаке на посольство КНДР в Испании
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«Соединённые Штаты не имеют к этому никакого отношения», — цитирует его РИА Новости.
22 февраля группа из десяти человек напала на посольство КНДР в Мадриде.
Злоумышленники идентифицировали себя как «борцы за права человека». По некоторым данным, они вынесли из здания дипмиссии в том числе два компьютера и два жёстких диска.
Как уточняло агентство Reuters со ссылкой на документ Национального суда Испании, лидер группировки после ЧП отправился в США, где рассказал об инциденте представителям ФБР.