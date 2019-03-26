В Госдепе заявили о непричастности США к атаке на посольство КНДР в Испании

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Представитель Государственного департамента США Роберт Палладино заявил, что Соединённые Штаты не имеют отношения к атаке на посольство Северной Кореи в Испании.
В Госдепе заявили о непричастности США к атаке на посольство КНДР в Испании
  • globallookpress.com
  • © Chris Jung/ZUMAPRESS.com

«Соединённые Штаты не имеют к этому никакого отношения», — цитирует его РИА Новости.

22 февраля группа из десяти человек напала на посольство КНДР в Мадриде.

Злоумышленники идентифицировали себя как «борцы за права человека». По некоторым данным, они вынесли из здания дипмиссии в том числе два компьютера и два жёстких диска.

Как уточняло агентство Reuters со ссылкой на документ Национального суда Испании, лидер группировки после ЧП отправился в США, где рассказал об инциденте представителям ФБР.

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