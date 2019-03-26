Пентагон: США не намерены применять силу в Венесуэле

Соединённые Штаты не намерены прибегать к военным мерам решения ситуации в Венесуэле. Об этом в ходе слушаний в конгрессе заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

«Насколько я понимаю, нет», — приводит РИА Новости ответ Шанахана на вопрос, намерена ли действующая администрация прибегнуть к военному разрешению ситуации в Венесуэле.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал в беседе с RT, что российская сторона обратилась к американским коллегам с призывом отказаться от идеи возможного применения силы для урегулирования кризиса в Венесуэле.

Кроме того, глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что военное вторжение в Венесуэлу недопустимо.

Эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в Венесуэле.