ЛАГ: переносящие свои посольства в Иерусалим страны рискуют отношениями с арабским миром
- Reuters
«Страны, которые предпринимают такие шаги, рискуют своей дружбой с арабским миром. Он призывает их пересмотреть свою деструктивную политику, которая противоречит интересам достижения мира в регионе», — говорится в соответствующем коммюнике.
Ранее премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ во время выступления на конференции Американо-израильского комитета по общественным связям в Вашингтоне заявила, что страна перенесёт своё посольство в Израиле в Иерусалим.
Американский лидер Дональд Трамп в декабре 2017 года признал Иерусалим столицей Израиля.