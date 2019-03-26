ЛАГ: переносящие свои посольства в Иерусалим страны рискуют отношениями с арабским миром

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт не исключил, что отношения ближневосточных государств с правительствами, которые приняли решение перенести свои посольства в Израиле в Иерусалим, могут ухудшиться.

«Страны, которые предпринимают такие шаги, рискуют своей дружбой с арабским миром. Он призывает их пересмотреть свою деструктивную политику, которая противоречит интересам достижения мира в регионе», — говорится в соответствующем коммюнике.

Ранее премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ во время выступления на конференции Американо-израильского комитета по общественным связям в Вашингтоне заявила, что страна перенесёт своё посольство в Израиле в Иерусалим.

Американский лидер Дональд Трамп в декабре 2017 года признал Иерусалим столицей Израиля.