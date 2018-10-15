Австралия рассматривает возможность переноса посольства в Израиле
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«Глава австралийского правительства сообщил мне, что рассматривает решение официально признать Иерусалим столицей Израиля и перенести посольство Австралии в Иерусалим», — говорится в сообщении.
Нетаньяху выразил признательность главе австралийского кабмина и пообещал продолжить укреплять отношения между странами.
Ранее президент Чехии Милош Земан не исключил переноса посольства страны в Израиле.
В настоящее время только США и Гватемала имеют посольства в Иерусалиме.