Австралия рассматривает возможность переноса посольства в Израиле

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Австралия изучает возможность признания Иерусалима столицей Израиля и переноса туда своего посольства. Об этом сообщила пресс-служба израильского премьера Биньямина Нетаньяху по итогам его разговора с австралийским коллегой Скоттом Моррисоном.
Австралия рассматривает возможность переноса посольства в Израиле
  • © Reuters

«Глава австралийского правительства сообщил мне, что рассматривает решение официально признать Иерусалим столицей Израиля и перенести посольство Австралии в Иерусалим», — говорится в сообщении.

Нетаньяху выразил признательность главе австралийского кабмина и пообещал продолжить укреплять отношения между странами.

Ранее президент Чехии Милош Земан не исключил переноса посольства страны в Израиле.

В настоящее время только США и Гватемала имеют посольства в Иерусалиме.

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