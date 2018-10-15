Австралия рассматривает возможность переноса посольства в Израиле

Австралия изучает возможность признания Иерусалима столицей Израиля и переноса туда своего посольства. Об этом сообщила пресс-служба израильского премьера Биньямина Нетаньяху по итогам его разговора с австралийским коллегой Скоттом Моррисоном.

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«Глава австралийского правительства сообщил мне, что рассматривает решение официально признать Иерусалим столицей Израиля и перенести посольство Австралии в Иерусалим», — говорится в сообщении. Нетаньяху выразил признательность главе австралийского кабмина и пообещал продолжить укреплять отношения между странами. Ранее президент Чехии Милош Земан не исключил переноса посольства страны в Израиле. В настоящее время только США и Гватемала имеют посольства в Иерусалиме.