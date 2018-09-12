Земан заявил о возможности переноса посольства Чехии в Иерусалим

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Президент Чехии Милош Земан заявил, что рассматривает возможность переноса чешского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Земана, процесс переноса дипмиссии будет проходить в три этапа. Он отметил, что в октябре в Иерусалиме будет открыто почётное консульство Чехии. 

После этого там будут открыты «другие чешские учреждения — до фактического перемещения посольства».

Отмечается, что Земан не назвал конкретные сроки открытия дипучреждений Чехии в Иерусалиме.

По данным агентства, в правительстве Чехии, которое контролирует внешнюю политику, не подтвердили эти планы.

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