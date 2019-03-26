В Госдуме оценили сообщения СМИ о российском «Посейдоне»

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Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в беседе с ФАН оценил сообщения американских СМИ о том, что подводные атомные беспилотники «Посейдон» появятся на вооружении у России не раньше 2027 года.
В Госдуме оценили сообщения СМИ о российском «Посейдоне»
  • © Пресс-служба Минобороны России
  • РИА Новости

«Я хочу огорчить наших американских коллег — «Посейдон» появится у нашего флота значительно раньше», — заявил он.

По его мнению, лучше бы США со своими партнёрами подумали, что будет через два года, когда завершится действие Договора СНВ-III. Как отметил депутат, до сегодняшнего дня не выстроен профессиональный, приемлемый диалог.

Кроме того, Шаманов напомнил и об одностороннем выходе Вашингтона из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД).

Ранее зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о российском «Посейдоне».

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