В Госдуме оценили сообщения СМИ о российском «Посейдоне»

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в беседе с ФАН оценил сообщения американских СМИ о том, что подводные атомные беспилотники «Посейдон» появятся на вооружении у России не раньше 2027 года.

«Я хочу огорчить наших американских коллег — «Посейдон» появится у нашего флота значительно раньше», — заявил он.

По его мнению, лучше бы США со своими партнёрами подумали, что будет через два года, когда завершится действие Договора СНВ-III. Как отметил депутат, до сегодняшнего дня не выстроен профессиональный, приемлемый диалог.

Кроме того, Шаманов напомнил и об одностороннем выходе Вашингтона из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД).

Ранее зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о российском «Посейдоне».