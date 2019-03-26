В Госдуме прокомментировали сообщения СМИ о российском «Посейдоне»

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что подводные атомные беспилотники «Посейдон» появятся на вооружении у России не раньше 2027 года.

«Хочу огорчить Соединённые Штаты Америки и сообщить им о том, что система «Посейдон» появится в арсенале российских вооружённых сил гораздо раньше, чем они предполагают. И прежде всего это связано с их агрессивной политикой в отношении нашей страны. Американские политики открыто называют Россию враждебной, и у нас нет времени для того, чтобы оснащать ВС только к 2027 году», — считает депутат.

Он также отметил, что данные разработки носят исключительно оборонительный характер.

«Действия России ни в коем случае не направлены против США или любого другого государства. Это просто будет сдерживающим и отрезвляющим фактором для некоторых горячих голов», — сказал Швыткин.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на доклад разведки США сообщил, что российские подводные атомные беспилотники «Посейдон» поступят на вооружение не раньше 2027 года.

При этом было подчёркнуто, что у США нет аналогичных разработок.

Военный эксперт оценил сообщения американских СМИ о сроках появления беспилотников «Посейдон» на вооружении у России.