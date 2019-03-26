Эксперт оценил сообщения американских СМИ о российском «Посейдоне»

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Александр Хохлов
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский прокомментировал в беседе с RT сообщения американских СМИ о том, что подводные атомные беспилотники «Посейдон» появятся на вооружении у России не раньше 2027 года.
Эксперт оценил сообщения американских СМИ о российском «Посейдоне»
  • © Пресс-служба Минобороны России
  • РИА Новости

«Американская разведка не Кассандра, поэтому я бы не советовал верить появляющимся в открытой прессе сообщениям со ссылкой на разведсообщество США. Новости о разработанном в России уникальном оружии, которые в прошлом году в послании Федеральному собранию озвучил президент Владимир Путин, стали откровением не только для гражданского населения, но и для американских разведчиков», — сказал эксперт.

Мураховский выразил уверенность в том, что боевые комплекты «Посейдонов» появятся у России значительно раньше названного в США срока.

«Это касается не только нашего подводного беспилотника, но и боевого лазера и гиперзвукового «Кинжала». В России умеют хранить секреты и работать быстро. Испытания ядерной энергетической установки «Посейдона» уже подтвердили заявленные разработчиками уникальные характеристики этого беспилотника. Впереди испытания всего аппарата в сборе», — заключил он.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на доклад разведки США сообщил, что российские подводные атомные беспилотники «Посейдон» поступят на вооружение не раньше 2027 года.

При этом было подчеркнуто, что у США нет аналогичных разработок.

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