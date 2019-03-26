Эксперт объяснил законопроект США против энергопоставок России в Европу

Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» объяснил решение палаты представителей США принять законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

«Демократы хотят здесь показать, что они являются более эффективной политической силой в плане применения санкций против России и других государств мира, чем правящие сегодня республиканцы во главе с американским президентом», — заявил Васильев.

По его мнению, далеко не факт, что данный документ дойдёт до полноценного принятия.

Со своей стороны, немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН отметил, что с этим законопроектом ещё предстоит разбираться.

«Газовую инфраструктуру строят не правительства и государства, а газовые компании, которые потом на этом зарабатывают», — пояснил он.

Эксперт также сказал, что Германия готова к нормальным деловым отношениям с США — она будет покупать российский газ, но не станет отказываться от американского топлива при выгодной цене.

Ранее в Госдуме назвали целью США «энергетическое господство» в Европе.