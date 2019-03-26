Захарова посоветовала американскому журналисту извиниться перед русскими

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американскому журналисту Фариду Закарии следует извиниться перед русскими и американцами.
Захарова посоветовала американскому журналисту извиниться перед русскими
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«На мой взгляд, ему и ему подобным после публикации выводов спецпрокурора Мюллера надо сначала извиниться за всё, что они наговорили за эти годы. И не столько перед Трампом, сколько перед народами двух стран: перед русскими — за бесконечное обливание грязью, перед американцами — за тупую одноколейную пропаганду. А уже потом возвращаться в эфир со своими «выводами и прогнозами», — написала Захарова, опубликовав видеозапись выступления Закарии.

Ранее в МИД выразили надежду, что у американской стороны хватит смелости признать факт отсутствия сговора американского лидера Дональда Трампа с Москвой после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

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