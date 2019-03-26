США успешно испытали две противоракеты

Агентство по противоракетной обороне в составе Пентагона сообщило об успешном испытании двух противоракет над Тихим океаном.

Отмечается, что в рамках учений по ПРО была успешно сбита межконтинентальная ракета.

Уточняется, что это были первые залповые испытания такого рода.

«Изображающая угрозу межконтинентальная ракета-цель была запущена с испытательного полигона имени Рейгана на атолле Кваджалейн в Республике Маршалловы острова, более чем за 4 тыс. миль от ракет-перехватчиков наземного базирования, которые были запущены с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии», — указали в агентстве.

Ранее в Министерстве иностранных дел России оценили сообщения американских СМИ о намерении Пентагона провести противоракетные испытания SM-3 Block IIА по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты.