Эксперт назвал правовым казусом признание Трампом суверенитета Израиля над Голанами

Член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков прокомментировал в разговоре с RT решение президента США Дональда Трампа в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписать документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

«На сегодняшний день было сделано очень многое для того, чтобы достичь мира в Сирии. Теперь мы видим, как Трамп признаёт суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Конечно, это полностью политический шаг, который призван дестабилизировать ситуацию в регионе. Президент США прекрасно осознаёт последствия своих действий. Он знает, что многое из выходящего из-под его пера противоречит нормам международного права», — сказал эксперт.

Он также отметил, что Соединённые Штаты перестают быть страной, которая соблюдает правила, принятые мировым сообществом.

«Признание Голанских высот — правовой казус. Трамп сам нарушает закон и норму права. Он выступает не творцом, а разрушителем того миропорядка, который был построен. Та конфронтация, которая может начаться в регионе, станет катализатором Америки. Но США очень выгодно тушить любые пожары бензином», — считает Судаков.

Ранее Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.