В Госдуме оценили признание Трампом суверенитета Израиля над Голанами

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Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT решение президента США Дональда Трампа в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписать документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
В Госдуме оценили признание Трампом суверенитета Израиля над Голанами
  • Reuters

«Это своего рода медвежья услуга со стороны США по отношению к Израилю. Весьма сомнительное поведение в качестве союзников. Уже все осудили это решение — как со стороны Евросоюза, так и со стороны стран Ближнего Востока. Это приведёт к эскалации напряжённости», — сказал Морозов.

По словам депутата, если подобная политика нагнетания напряжённости вокруг Израиля будет продолжаться, это «может привести к печальным последствиям».

«Обострятся отношения не только между Израилем, Сирией, Палестиной и Ираном. Весь арабский мир может настроиться против Израиля и перейти к агрессивным действиям. Так что с такими друзьями, как Соединённые Штаты, и врагов не надо», — заключил он.

Ранее Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

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