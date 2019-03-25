В Совфеде оценили итоги расследования Мюллера о «российском вмешательстве»
- РИА Новости
«Так называемое расследование Штаты вели без малого два года, истратив на эту заведомо провальную историю огромные деньги американских налогоплательщиков. Главным аспектом в этой истории была внутренняя политика», — заявил сенатор.
По его словам, просто так подобные истории не завершаются, в США должны ответить на оскорбительные и лживые обвинения.
Со своей стороны, директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН назвал заключение Мюллера ожидаемым.
«Но сказать, что точка поставлена, мы не можем», — считает он.
Эксперт также отметил, что повод для расследования был чисто политический.
Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов прокомментировал итоги расследования Мюллера.