В Совфеде оценили итоги расследования Мюллера о «российском вмешательстве»

Короткая ссылка
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».
В Совфеде оценили итоги расследования Мюллера о «российском вмешательстве»
  • РИА Новости

«Так называемое расследование Штаты вели без малого два года, истратив на эту заведомо провальную историю огромные деньги американских налогоплательщиков. Главным аспектом в этой истории была внутренняя политика», — заявил сенатор.

По его словам, просто так подобные истории не завершаются, в США должны ответить на оскорбительные и лживые обвинения.

Со своей стороны, директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН назвал заключение Мюллера ожидаемым.

«Но сказать, что точка поставлена, мы не можем», — считает он.

Эксперт также отметил, что повод для расследования был чисто политический.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов прокомментировал итоги расследования Мюллера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить