В Совфеде оценили итоги расследования Мюллера о «российском вмешательстве»

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».

«Так называемое расследование Штаты вели без малого два года, истратив на эту заведомо провальную историю огромные деньги американских налогоплательщиков. Главным аспектом в этой истории была внутренняя политика», — заявил сенатор.

По его словам, просто так подобные истории не завершаются, в США должны ответить на оскорбительные и лживые обвинения.

Со своей стороны, директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН назвал заключение Мюллера ожидаемым.

«Но сказать, что точка поставлена, мы не можем», — считает он.

Эксперт также отметил, что повод для расследования был чисто политический.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов прокомментировал итоги расследования Мюллера.