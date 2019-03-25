В Совфеде осудили признание Трампом суверенитета Израиля над Голанами
- Reuters
«Похоже, господин Трамп всё-таки настоящий «голубь мира». Это очередная его акция. Первая была с переносом посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Смысла во всём этого не было. Тем не менее сейчас мы видим признание Голанских высот», — считает сенатор.
Джабаров также отметил, что мировое сообщество не поддержит данное решение президента Соединённых Штатов.
«Генеральная Ассамблея ООН, союзники США по НАТО уже его отвергли. Я не вижу смысла в этой акции — кроме того, чтобы помочь Нетаньяху набрать голоса избирателей. Также Трамп хочет подлить бензин в тлеющий ближневосточных конфликт. Как только там всё начинает успокаиваться, американский президент делает очередной шаг», — сказал он.
Ранее Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.