В Совфеде осудили признание Трампом суверенитета Израиля над Голанами

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT решение президента США Дональда Трампа в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписать документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

«Похоже, господин Трамп всё-таки настоящий «голубь мира». Это очередная его акция. Первая была с переносом посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Смысла во всём этого не было. Тем не менее сейчас мы видим признание Голанских высот», — считает сенатор.

Джабаров также отметил, что мировое сообщество не поддержит данное решение президента Соединённых Штатов.

«Генеральная Ассамблея ООН, союзники США по НАТО уже его отвергли. Я не вижу смысла в этой акции — кроме того, чтобы помочь Нетаньяху набрать голоса избирателей. Также Трамп хочет подлить бензин в тлеющий ближневосточных конфликт. Как только там всё начинает успокаиваться, американский президент делает очередной шаг», — сказал он.

Ранее Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.