Нетаньяху прервал визит в США из-за обстрелов Израиля из сектора Газа

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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что сокращает свой визит в США и возвращается в Израиль из-за обстрелов из сектора Газа.
Нетаньяху прервал визит в США из-за обстрелов Израиля из сектора Газа
  • AFP
  • © SAID KHATIB

Как пишет The Jerusalem Post, премьер заявил, что Израиль «ответит силой» на обстрел. 

«В свете событий в области безопасности я решил сократить визит в США. Через несколько часов я встречусь с президентом Трампом и немедленно вернусь в Израиль, чтобы на месте руководить нашими действиями», — цитирует РИА Новости Нетаньяху.

Ожидалось, что его визит в Соединённые Штаты продлится до 27 марта. 

Утром 25 марта сообщалось, что в Израиле сработали сирены воздушной тревоги.

Позднее в израильской армии заявили, что зафиксировали запуск ракеты из сектора Газа, которая попала в дом к северу от Тель-Авива. 

Пострадали шесть человек.

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