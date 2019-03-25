Пенс надеется, что демократы будут сотрудничать с Трампом

Вице-президент США Майк Пенс выразил надежду, что члены Демократической партии будут сотрудничать с американским лидером Дональдом Трампом в деле улучшения жизни в стране.

Об этом указывается в заявлении Пенса по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

«Мы можем только надеяться, что демократы, потратившие так много времени на эти дискредитировавшие себя обвинения, присоединятся к нам для продвижения повестки, которая сделает нашу страну ещё более процветающей и более безопасной», — отметил он.

Ранее Минюст США передал конгрессу резюме по докладу Мюллера о «российском вмешательстве», где отмечается отсутствие доказательств сговора Трампа с Россией.

Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.