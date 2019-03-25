Пенс надеется, что демократы будут сотрудничать с Трампом
Об этом указывается в заявлении Пенса по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.
«Мы можем только надеяться, что демократы, потратившие так много времени на эти дискредитировавшие себя обвинения, присоединятся к нам для продвижения повестки, которая сделает нашу страну ещё более процветающей и более безопасной», — отметил он.
Ранее Минюст США передал конгрессу резюме по докладу Мюллера о «российском вмешательстве», где отмечается отсутствие доказательств сговора Трампа с Россией.
Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.