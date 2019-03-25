Комитет сената США по разведке представит доклад по «вмешательству России»

Комитет сената США по разведке в скором времени представит собственный доклад по результатам расследования «вмешательству России» в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщил глава комитета Ричард Бёрр.

«В ближайшие недели и месяцы комитет сената по разведке завершит оставшиеся допросы и опубликует доклад о попытках России вмешаться в выборы в США», — написал Бёрр в Twitter.

Он также отметил, что Минюсту США следует опубликовать как можно больше деталей доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

«Генеральный прокурор Барр должен опубликовать как можно больше из доклада, насколько это возможно без угрозы для источников и методов разведки США или текущих расследований министерства юстиции», — добавил Бёрр.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что глава комитета сената по разведке Ричард Бёрр признал отсутствие сговора между американским лидером и Россией.

24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу Мюллера о «российском вмешательстве», где отмечается отсутствие доказательств сговора Трампа с Россией.