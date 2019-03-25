Патрушев оценил действия США в отношении Венесуэлы
Такое мнение в интервью газете «Известия» высказал секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев
«Стратегической целью США является выход в ближайшие несколько лет в лидеры мирового экспорта нефти, устанавливающего свои «правила игры» и диктующего свою волю ОПЕК», — сказал он.
Кроме того, по словам Патрушева, действия США в отношении Венесуэлы объясняются желанием Вашингтона обладать дешёвой венесуэльской нефтью, а на экспорт гнать дорогую сланцевую.
Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил о разоблачении заговора Соединённых Штатов против Венесуэлы.
В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в Венесуэле.