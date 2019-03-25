Патрушев оценил действия США в отношении Венесуэлы

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Действия США по отношению к Венесуэле являются одним из проявлений американской политики по продвижению своих экономических интересов с использованием методов недобросовестной конкуренции.

Такое мнение в интервью газете «Известия» высказал секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев

«Стратегической целью США является выход в ближайшие несколько лет в лидеры мирового экспорта нефти, устанавливающего свои «правила игры» и диктующего свою волю ОПЕК», — сказал он. 

Кроме того, по словам Патрушева, действия США в отношении Венесуэлы объясняются желанием Вашингтона обладать дешёвой венесуэльской нефтью, а на экспорт гнать дорогую сланцевую.

Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил о разоблачении заговора Соединённых Штатов против Венесуэлы.

В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в Венесуэле.

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