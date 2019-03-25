Фигуранта дела о пожаре в «Зимней вишне» задержали в Польше

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RT
Вячеслав Вишневский, бывший генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», здание которого было переоборудовано в торговый центр «Зимняя вишня», задержан в Польше, в настоящее время решается вопрос о его экстрадиции. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Фигуранта дела о пожаре в «Зимней вишне» задержали в Польше
  • РИА Новости
  • © Александр Патрин

«Он (Вишневский. — RT) был объявлен в международный розыск и по ходатайству следствия судом заочно арестован. Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено – Вишневский задержан в Польше», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в действиях Вишневского следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК России (дача взятки).

В ноябре Вишневского объявили в международный розыск.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из которых дети.

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