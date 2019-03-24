Bloomberg: Барр может представить резюме по докладу Мюллера 24 марта

Конгресс США может получить резюме генпрокурора Уильяма Барра по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» 24 марта.

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Ожидается, что доклад генерального прокурора Уильяма Барра, в котором кратко изложены основные выводы спецпрокурора Роберта Мюллера, будет доставлен в конгресс в воскресенье», — говорится в тексте.

Ранее адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что американский лидер пребывает в хорошем настроении, несмотря на доклад Мюллера о «российском вмешательстве».

23 марта стало известно, что Мюллер завершил расследование дела о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году и передал соответствующий доклад Барру.

Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.