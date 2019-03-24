Глава МИД Египта посетит Вашингтон для переговоров с Помпео
- Reuters
Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Египта.
«Стороны обсудят различные аспекты двусторонних отношений», — говорится в тексте.
Отмечается, что Шукри также намерен провести ряд встреч с руководителями администрации США и членами конгресса.
В январе сообщалось, что Помпео и египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе встречи обсудили вопросы религиозной свободы и борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке.