Глава МИД Египта посетит Вашингтон для переговоров с Помпео

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри 25 марта отправится в Вашингтон, где проведёт переговоры с госсекретарём США Майком Помпео.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Египта.

«Стороны обсудят различные аспекты двусторонних отношений», — говорится в тексте.

Отмечается, что Шукри также намерен провести ряд встреч с руководителями администрации США и членами конгресса.

В январе сообщалось, что Помпео и египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе встречи обсудили вопросы религиозной свободы и борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке.