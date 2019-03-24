Посольство уточнило число россиян на потерявшем ход в Норвегии лайнере

В посольстве России в Осло уточнили, что на потерявшем ход у берегов Норвегии лайнере Viking Sky находятся четверо россиян.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице диппредставительства в Facebook.

«Росграждан среди пассажиров не имеется, четыре члена экипажа — россияне», — указывается в сообщении.

Ранее в российской дипмиссии сообщали о трёх находящихся на борту лайнера россиянах.

Уточняется, что ЧП произошло из-за того, что один из двигателей лайнера вышел из строя.

В настоящее время продолжается эвакуация пассажиров.

По предварительным данным, на борту находились 1,3 тыс. человек.