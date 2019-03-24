Посольство уточнило число россиян на потерявшем ход в Норвегии лайнере
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице диппредставительства в Facebook.
«Росграждан среди пассажиров не имеется, четыре члена экипажа — россияне», — указывается в сообщении.
Ранее в российской дипмиссии сообщали о трёх находящихся на борту лайнера россиянах.
Уточняется, что ЧП произошло из-за того, что один из двигателей лайнера вышел из строя.
В настоящее время продолжается эвакуация пассажиров.
По предварительным данным, на борту находились 1,3 тыс. человек.